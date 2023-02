La linea sottile tra privacy | sicurezza nazionale e dati personali

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) A partire dall’11 settembre 2001 il mondo oscilla inevitabilmente tra la protezione dellain quanto diritto fondamentale dell’individuo e la protezione degli Stati dal terrorismo tramite i servizi di intelligence. Nel primo caso l’esempio più evidente di protezione degli individui è la General DataRegulation adottata in Unione Europea nell’aprile del 2016 ed attiva dal maggio 2018. Progressivamente la GDPR è stata recepita ed integrata nelle leggi degli Stati Membri UE che la applicano sanzionando i trasgressori. Infatti da maggio 2018 a fine 2021 le infrazioni alle leggi sullasono costate 1,1 miliardi di euro alle imprese e ai soggetti internazionali finiti del mirino delle autorità e questo risultato dimostra che la GDPR non è uno scherzo, anzi è diventata una norma che non si può ignorare. L’Italia rientra ...