La lettera di don Lorenzo | “Continuerò a ricordarvi…”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ladel parroco di Solto Collina, don, ai parrocchiani. Il sacerdote ha affidato laad Araberara. LACarissimi, in questi giorni ho preso la decisione di rinunciare ad essere il vostro parroco. É una decisione presa per motivi personali; anche se mi è costato molto decidere, sento la necessità diprendere immediatamente un momento di sosta nella mia vita.a ricordarvi e a rimanere unito a voi nella preghiera, come spero che anche voi pregherete per me. Vi ringrazio per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e chiedo scusa perché questa decisione vi arriva come un fulmine a ciel sereno, senza nemmeno il tempo di un saluto. Con il Vescovo ho concordato come e dove vivrò questo periodo, in cui pur continuando a rimanere prete, non avrò incarichi pastorali. Lo ...