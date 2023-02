La La Land | il film di Damien Chazelle diventa un musical prodotto per Broadway

(Di martedì 7 febbraio 2023) Marc Platt produrrà iltratto dalLa La, diretto da, che debutterà prossimamente a. La La, ildiretto da, diventerà undestinato ad approdare a, con la produzione di Marc Platt. Alla regia del progetto ci sarà Bartlett Sher, già vincitore di un Tony Award, mentre i testi saranno firmati da Ayad Akhtar, che ha conquistato il premio Pulitzer, in collaborazione con Matthew Decker. L'adattamento teatrale di La Lasarà sostenuto dalle musiche composte da Justin Hurwitz, vincitore di due premi Oscar, e dal team composto da Benj Pasek e Justin Paul. Ilaveva come ...

La La, ildiretto da Damien Chazelle, diventerà un musical destinato ad approdare a Broadway , con la produzione di Marc Platt. Alla regia del progetto ci sarà Bartlett Sher, già vincitore di un ...

