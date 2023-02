La gastronomia come espressione politica e religiosa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pier Paolo Pasolini sul set del film Il Porcile, ©Sandro Girella/Lapresse 1968 Roma Poeta, romanziere, sceneggiatore, teorico dell’arte e della letteratura, Pier Paolo Pasolini (1922-1975) non ha mai smesso di produrre cultura per tutta la vita. Parlarne dal punto di vista del cibo potrebbe sembrare insensato, ma invece la sua visione di questo argomento è sorprendente. L’angolo non è certo consueto, ma il tema del cibo, nel senso ampio del termine, è un filo conduttore che aiuta l’artista a portare avanti le sue battaglie ideologiche. Grazie a un’intervista con uno dei massimi specialisti del suo lavoro, Hervé Joubert-Laurencin, pubblicata in Francia, scopriamo che il cibo e il racconto gastronomico è molto presente nelle sue creazioni cinematografiche, trattato ovviamente alla maniera di Pasolini: il cibo è quindi, religione e, soprattutto, un provocazione, ...