La Cassazione e le multe degli autovelox | non si pagano se l’operatore non è segnalato

(Di martedì 7 febbraio 2023) La Corte diirrompe sulle. E aiuta gli automobilisti. Il Palazzaccio ha decretato che le sanzioni non sono dovute se l’mobile non è stato. La sentenza risale al 25 gennaio scorso. Interveniva su una sanzione elevata a Reggio Emilia nei confronti di un automobilista. Sanzionato perché viaggiava alla velocità netta accertata di 98 chilometri all’ora. Mentre la velocità massima consentita in quell’area era di 50 chilometri. L’uomo aveva impugnato la multa. Il Giudice di Pace l’aveva ritenuta illegittima. Proprio a causa della «violazione dell’obbligo di segnalazione della postazione di controllo di velocità». Ovvero dal cosiddetto Scout Speed. Il ricorso inè stato presentato dall’Unione dei Comuni della ...

È di gennaio anche un'altra sentenza della Cassazione che riguarda le multe ed eccesso di velocità. I giudici hanno stabilito che è annullabile la multa elevata tramite un autovelox ...

La presenza di qualsiasi autovelox deve essere segnalata in modo adeguato, per consentire agli automobilisti di orientarsi, rallentando in caso di eccesso di velocità e guidando in ...La Corte di Cassazione ha annullato alcune multe per eccesso di velocità se l'autovelox mobile non è prontamente segnalato: ecco cosa prevede il Codice della Strada ...