La casa di carta | ecco Berlino nel primo trailer dello spin-off Netflix

(Di martedì 7 febbraio 2023) Insieme al teaser-off incentrato sul personaggio di Pedro Alonso c'è anche la data d'uscita ufficiale sulla piattaforma.ha condiviso in streaming ilteaserufficiale di, serie-off de Ladiincentrata sull'omonimo personaggio interpretato da Pedro Alonso. Come annunciato, la serie arriverà a dicembre sulla piattaforma digitale, quindi conviene mettersi comodi e ripassare le altre stagioni della serie madre perché manca ancora un bel po' di tempo. Insieme ad Alonso, nel cast ci saranno anche Tristán Ulloa che sarà Damián, confidente di, Michelle Jenner che sarà il genio dell'elettronica Keila, mentre Begoña Vargas interpreterà Cameron, Julio Peña Fernández ...

I brani verranno poi votati dai giornalisti divisi trastampata, radio e web. Non ci sarà il ... I brani verranno votati esclusivamente dal pubblico a. Verrà poi fatta una media con le ...Uno dei ladri più amati della tv sta per tornare. Netflix ha fatto sapere che Berlino , la serie spin - off de Ladiincentrata sul personaggio di Andrés de Fonollosa alias Berlino interpretato da Pedro Alonso , arriverà a dicembre 2023 . I mesi che ci separano da questa nuova avventura di Berlino, ...

Berlino: Ecco quando esce lo spin-off de La casa di carta, il video ... ComingSoon.it

'Berlino', il primo teaser dello spin-off de 'La Casa di Carta' Cinecittà News

Berlino, Pedro Alonso nel primo teaser trailer dello spin-off de La ... Ciak Magazine

Avviato oggi lo sportello dei servizi anagrafici nella Casa ... Comune di Bari

Bonus per giovani: tutte le agevolazioni del 2023 GIOVANI2030

Arriverà su Netflix nel mese di dicembre “Berlino”, lo spin-off nato dal mondo de La Casa di Carta e dedicato al personaggio interpretato da Pedro Alonso. «Un nuovo colpo nella città dell’amore» si le ...Nella nuova serie, Pedro Alonso torna nei panni dell'affascinante ladro Andrés de Fonollosa, protagonista di una nuova indimenticabile rapina.