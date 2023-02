Kit Harington e Rose Leslie de Il Trono di Spade aspettano il secondo figlio

Leggi su diredonna

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un nuovo bambino è in arrivo per Kit. La coppia di attori de Ildi(in cui ha recitato anche Emilia Clarke) sta aspettando il. A darne l’annuncio è stato lo stesso attore durante una sua ospitata al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, che ha raccontato cosa sta succedendo tra le mura di casa, in particolare con il primo primogenito avuto nel 2021.ha infatti annunciato così la gravidanza di: Miosta per avere lo shock della sua vita: avrà un fratello o una sorella. Stiamo cercando di prepararlo a questo. Indichiamo la pancia die diciamo: “Il bambino della mamma, il bambino della mamma”. “E lui indica la sua pancia e ...