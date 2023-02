(Di martedì 7 febbraio 2023) Life&People.it Continua la collaborazione tra il marchio italianoe laimprenditrice Kim. Maxi foto in bianco e nero, affisse nei principali aeroporti internazionali, vedono la divatv americana protagonistapubblicitaria del brand. #CiaoKim: l’iniziopartnership Dopo aver accompagnato la famigliain molti momenti importantiloro vita, come il matrimonio celebratosi a Portofinosorella maggiore Kourtney, il duo più celebre del made-in-Italy ha deciso di collaborare con la socialitè americana, da sempre amante del brand e collezionista di loro abiti ...

Grandi nomi della moda e dello spettacolo, come, Kylie Jenner e Chrissy Tengen, avevano firmato una petizione lanciata dalla stilista Tati Bruening, la cui carriera è stata minacciata ...... gli auricolari infatti erano stati rilasciati nel 2021 in quattro colori - nero, grigio, viola e bianco - e la scorsa estate, in collaborazione con l'artista, Apple ha aggiunto altre ...

Dolce&Gabbana svela l’adv con Kim Kardashian - MFFashion.com MF Fashion

Kim Kardashian: star della nuova campagna firmata Dolce & Gabbana Life and People

Dolce&Gabbana, Kim Kardashian è la protagonista della campagna ... Whoopsee

Kim Kardashian, l'azienda diventa una spa: per il party mette a ... Stile e Trend Fanpage

Che cosa ci faceva Kim Kardashian a Harvard Vanity Fair Italia

Il giocatore dei New Orleans Pelicans si è presentato alla sfida contro i Sacramento Kings indossando la maglia della squadra veneta, sottolineando poi sui social di apprezzare tantissimo lo stile e l ...Kim Kardashian sa come organizzare le feste con stile. Negli ultimi giorni ha organizzato un party a sorpresa a una delle migliori amiche, ...