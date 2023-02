Kaspersky commenta la serie Netflix “You” | attenzione a non romanzare lo stalking digitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 7 febbraio 2023. Il 9 febbraio inizia la Emma - The Sleep Company dello, sia online che offline, nella nostra società. Una forma comune diè il cosiddetto stalkerware, un software disponibile in commercio che può essere installato di nascosto sugli smartphone. Insieme ad altre tecnologie, lo stalkerware è spesso utilizzato nelle relazioni di abuso, consentendo agli aggressori di monitorare la vita privata di un individuo a sua insaputa. Lo stalkerware inoltre viene anche collegato ad altre forme di comportamento violento. I numeri dello stalkerware nel 2022 Secondo, l'anno scorso 29.312 persone in tutto il mondo sono state vittime di stalkerware. Con 405 persone colpite, l'Italia si posiziona al secondo posto nella classifica europea. I casi verificatisi in ...