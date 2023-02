Karate Giovanile | l’Italia fa 17 medaglie agli Europei | edizione straordinaria di podi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ostia – È un’Italia. 17(su 17 finali) è il bottino conquistato dAzzurrini del kumite e del kata, nelle tre classi d’età cadetti, juniores e under 21, in questi CampionatiGiovanili 2023. Di queste 17, 5 sono d’oro, 7 d’argento e 5 di bronzo. Numeri straordinari che testimoniano la grandissima prova di tutto il team azzurro in tutte e tre le giornate di gara. Cominciamo da kata individuale, dove Elena Roversi è stata incoronata regina d’Europa U21, grazie alla bella vittoria sulla belga Chiara Manca 41.3 a 39.8. Meda d’oro meritatissima. Tre argenti, poi, per Alessio Ghinami dell’U21, Roberta Dominici e Luigi Di Rubba dei Cadetti. Ghinami, già bronzo iridato U21, oggi ha dovuto cedere il passo al forte ...