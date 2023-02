(Di martedì 7 febbraio 2023) Cominciano ad aleggiare dei dubbi relativi al futuro diallantus . Il classe 2002 non è mai sceso in campo in stagione, ma è sulla via del recupero dopo l'infortunio al tendine rotuleo ...

Juventus, Kaio Jorge dovrebbe ritornare presto disponibile per la Next Gen Blasting News Italia

"Kaio Jorge via dalla Juve La rivelazione arriva dal Brasile" Corriere dello Sport

LIVE TJ - I convocati. Out Bonucci, Pogba, Milik, Paredes e Kaio Jorge. Qualche dubbio di formazione... Tutto Juve

Le ultime sulla Juve: Bonucci migliora, Kaio Jorge presto in NextGen, tempi lunghi per Milik TUTTO mercato WEB

Juve, la strategia per il rientro di Kaio Jorge ilBianconero

