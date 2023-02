Juventus | Uscite Anti-Bianconero del PM | Abodi Interviene | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le parole di Ciro Santoriello sono state come una bomba a mano lanciata nella stanza dei tifosi della. “Odio la” e “Sono-juventino come pubblico ministero” sono state le sue parole choc pronunciate nel 2019, che hanno alimentato la furia dei tifosi bianconeri. La domanda che ora sorge è: quali saranno le conseguenze di queste affermazioni? Il Ministro dello Sport, Andrea, ha espresso la sua opinione sui social, dicendo: “Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”. L’accusa di Santoriello ha scatenato un’ondata di emozioni tra i tifosi della, che hanno visto la loro squadra del cuore come una vittima di questa vicenda. È come se una partita di calcio fosse stata ...