Juventus | Senza Gol da Oltre 100 Giorni in Bianconero

(Di martedì 7 febbraio 2023) Quando l’anno scorso laha investito una fortuna per acquistare Dusan Vlahovic, speravano di ottenere una vera e propria bocca di fuoco. Invece, si sono ritrovati con una pistola a salve che non ha sparato un solo colpo da100. La sospensione della stagione, i problemi di pubalgia e altre circostanze hanno reso la strada di DV9 più difficile, ma domani sera a Salerno può esserci l’occasione giusta per cambiare le cose. Vlahovic ha segnato l’ultima volta in trasferta lontano da Torino ben 115fa, e l’ultima volta in assoluto lontano da casa è stato addirittura il 9 aprile, a Cagliari. La sfida contro la Salernitana è un’occasione imperdibile per interrompere la sua personale striscia di polveri bagnate e ritrovare la gioia di segnare. Se riuscisse a farlo, sarebbe come una rondine che ...