Juventus | Santoriello e le accuse sgangherate | fuffa sì | informazione mai!

(Di martedì 7 febbraio 2023) La, già punita con 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie, si prepara a presentare ricorso ma ad affrontare anche un altro processo relativo alla manovra stipendi. Insomma, la situazione non è delle migliori ma sui quotidiani sportivi italiani sembra contare di più la battuta (infelice) di un magistrato risalente al 2019 piuttosto che i fatti finora accertati QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA – Laè al centro dell’inchiesta “Prisma” per le cosiddette plusvalenze fittizie, per la quale ha già ricevuto 15 punti di penalizzazione in classifica. In attesa del ricorso bianconero, la stampa sportiva italiana ha ben pensato di imbastire una sorta di buffa difesa dellabasandosi su una vecchia battuta del pubblico ministero Cirorisalente al 2019 nella quale ...

... con quella frase (ripetiamo, infelice) intendeva dire che l'archiviazione delle accuse allafosse sacrosanta. Il punto cui guardare, la 'luna', è quello che il pme i suoi ...L'avvocato che difende due ex dirigenti bianconeri ha ricordato come in passato il magistrato abbia archiviato le accuse contro la società ...

Il pm dell'inchiesta Prisma: "Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juve" La Gazzetta dello Sport

Santoriello-Juve, l’avvocato Paniz: “Lasci l’inchiesta e il Csm apra un fascicolo” Tuttosport

"Lo ammetto - dice Santoriello nel video, interpellato da un avvocato accanto a lui al tavolo dei relatori - sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come ...A volte però c’è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono ...