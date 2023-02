Juventus | per il rinnovo di Di Maria pesano i guai giudiziari

(Di martedì 7 febbraio 2023) Angel Dicontinua ad essere una telenovela in casa bianconera, con il possibilea rischio per via della situazionea del club bianconero Ancora caos per ildi Angel Dialla, con i bianconeri che starebbero cercando di prolungare il contratto del giocatore argentino. Il fideo, però, non sarebbe particolarmente L'articolo

Resta un aspetto determinante: il prossimo 27 marzo ci sarà l'udienza di preliminareil processo Prisma. Lasolleverà la questione di competenza e la decisione spetterà alla Cassazione. ......dice di odiare lae di essere molto tifoso del Napoli , non sembrano infatti poter incidere in alcun modo sul procedimento che riguarda i bilanci della società bianconera. Abbonati...

Juventus, per il giudice Santoriello finisce male: interviene il ministro Liberoquotidiano.it

Juventus, quanti punti deve fare Allegri per raggiungere gli obiettivi: tutte le possibilità Tuttosport

I convocati per Salernitana-Juventus Juventus Football Club

Salernitana-Juve, Allegri show: Kean, Vlahovic, Chiesa, l'U23 e le riforme del calcio italiano Tuttosport

Juve, senti Toni: “Chiesa sarà per Vlahovic quello che Ribery era per me” La Gazzetta dello Sport

In Semifinale ritroverete la Juventus: “Questo è un argomento che il mondo del ... E’ come se un tennista squalificato per doping agli US Open non potesse giocare il singolo ma potesse fare comunque ...Il tema centrale è che li c’è la Consob e la Procura hanno accertato che i bilanci della Juventus non sono veritieri. Anche per come si è difesa la Juventus che sosteneva che nel giro di 4-5 anni le ...