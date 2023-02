Juventus | l’avvocato Chiappero | “Santoriello magistrato colto | non confonde calcio col diritto”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le parole di uno dei Pm dell’Inchiesta Prisma, Cirosulla sua fede calcistica per il Napoli e l’antipatia sportiva per lastanno facendo discutere. La Stampa però ha interpellatoLuigi, noto penalista, che nel procedimento è il legale di due ex dirigenti bianconeri (Marco Re e Stefano Bertola).difendedefinito “unche non ha mai confuso ilcon il. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera”, le sue parole. SportFace.