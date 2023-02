Juventus | la frase choc del pm | “Odio i bianconeri”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le vicende giudiziarie legate allasono ormai note. Ia giorni dovrebbero ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport per veder “cassata” la sentenza della Corte d’Appello federale che li ha visti condannati a 15 punti di penalizzazione in Serie A. È delle ultime ore la notizia di alcune dichiarazioni rilasciate da uno dei pm dell’inchiesta Prisma, Ciro Santoriello. Le dichiarazioni risalgono al 2019, durante un convegno a Milano organizzato dallo Studio Fornari e Associati con lo studio Grassi e Pwc TLS presso la Sala Sforza di Spazio Chiossetto a Milano. La data è il 14 giugno 2019.: le parole di Santoriello “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli ela– le parole del magistrato -. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ...

