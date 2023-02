Juventus | con la Salernitana per cancellare l’andata | Allegri rivuole la vittoria anche in campionato

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alfu la partita della svolta in negativo, del clamoroso errore arbitrale passato forse fin troppo in sordina, dell’inizio delle enormi difficoltà di una stagione che mentre si riprendeva dal punto di vista sportivo ha visto la società affossata dalla pesante penalizzazione. Laritrova la, stavolta in trasferta, e cerca i tre punti innanzitutto per l’urgenza di rialzare la testa in, dove è arrivato un solo punto nelle ultime tre partite, e per confermare i progressi visti contro la Lazio in Coppa Italia. Difficile trovare motivazioni dalla Serie A: col -15 la rimonta Champions pare impossibile, il problema è che bisogna far tanti punti in chiave salvezza perché la mannaia della giustizia sportiva potrebbe farsi nuovamente sentire. E per questodovrà ...