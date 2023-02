Juventus | ci si mette pure Palladino! Senti le sue parole

Leggi su zon

(Di martedì 7 febbraio 2023) La stagione bianconera è qualcosa per i tifosi da voler cancellare immediatamente dalla storia recente del club più titolato d’Italia. Non solo per i punti di penalizzazione subiti, ma anche e soprattutto per il rendimento di una squadra dalla quale ci si aspetta molto di più visto gli interpreti in campo. Non a caso uno dei punti più bassi di questatargata 2022/23 è la partita persa in casa la scorsa settimana contro il Monza per 0-2. In riferimento a ciò, l’allenatore della neo promossa Palladino è tornato ieri sera a parlarne, paragonandola al pareggio ottenuto in extremis contro la Sampdoria. “Confermo quello detto in conferenza, è stato più difficile giocare contro la Samp rispetto alla. In serie A non c’è niente di scontato, ci sono allenatori bravi e difficoltà in ogni partita. Sapevamo di affrontare una squadra vogliosa di ...