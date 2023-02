Juventus | Calvo | “Parole Santoriello? Frasi estrapolate da contesto | ma vale anche per nostri indagati”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) “La società mi ha chiesto di portare le mie competenze al servizio dell’area sportiva, aiuterò idirettori sportivi nella presa di decisioni, nella gestione quotidiana dell’area sportiva”. Lo ha detto il Chief football officer della, Francesco, prima del match contro la Salernitana: “Quest’anno stiamo vivendo una stagione particolare, ci siamo qualificati per la Coppa Italia e giocheremo ancora ad aprile, non è da tutte. In campionato viviamo partita per partita, la partita più importante è sempre la prossima, per noi è quella di stasera”. Su Pogba: “Abbiamo sentito le voci di un suo possibile addio ma le smentisco categoricamente. Paul per noi acquisto molto importante, nella gestione dell’infortunio gli imprevisti ci possono sempre essere. Noi lo vediamo che si allena ogni giorno con grandissimo impegno, lo ...