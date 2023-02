Juventus | brutte notizie per Allegri | il centrocampista esce in barella!

(Di martedì 7 febbraio 2023)in casa Juve. Durante il posticipo a Salerno valevole per la ventunesima giornata di Serie A, la prima sostituzione effettuata da Massimilianoè dovuta ad un infortunio. Il giocatore in causa è Fabio Miretti. Ilclasse 2003 ha rimediato una forte distorsione alla caviglia a pochi minuti dal termine del primo tempo. Miretti infortunioMiretti fuori in barella: ansia Juve Uscito in barella per fare spazio al compagno delle giovanili Fagioli, Miretti effettuerà nelle prossime ore tutti gli esami del caso. Una brutta notizia per Max, la Juve è attesa da un tour de force che la vedrà impegnata sul doppio fronte: campionato ed Europa League. Matteo Gregori

Commenta per primonotizie per lain chiusura di primo tempo del match tra la Salernitana e i bianconeri. Al 42', infatti, Fabio Miretti , dopo un contrasto con un avversario, é crollato a terra. I ...notizie per il Torino: Samuele Ricci ha riportato una "lesione di primo grado al soleo ... di conseguenza sarà costretto a saltare anche il derby contro ladel 28 febbraio. Anche Pietro ...

Juventus, infortunio Miretti: fuori in barella al 43' FantaMaster

FLASH - Miretti lascia il campo per infortunio: entra Fagioli numero-diez.com

Juve, problema alla caviglia per Miretti: esce in barella Calciomercato.com

Juventus, brutte notizie per Milik: out per infortunio Calcio in Pillole

Juventus, Milik preoccupa Allegri: stop lungo, arrivano brutte notizie AreaNapoli.it

(SOS Fanta) Per il centrocampista si parla di circa 40 giorni di stop, di conseguenza sarà costretto a saltare anche il derby contro la Juventus del 28 febbraio. Brutte notizie per il Torino: Samuele ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...