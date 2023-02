Nelcompleto, secondo quanto apprende l'ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza dellaal termine di quell'indagine. . 7 febbraio 2023Santoriello: "Lo ammetto, tifo Napoli ed odio". In queste ore infatti è saltato fuori undel 2019 (il web non conosce damnatio memoriae ) in cui il pubblico ministero durante un convegno ...

Il video del pm Santoriello dell'inchiesta Prisma: Lo ammetto, tifo Napoli e odio la Juventus Sport Fanpage

Juve: video integrale,pm Santoriello archiviò indagine - Piemonte Agenzia ANSA

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: 'Odio la Juve e da pubblico ministero sono antijuventino' Repubblica TV

Bufera sul pm dell'inchiesta-plusvalenze. Nel 2019 diceva ad un convegno: «Odio la Juventus». Il caso all'attenzione ... Open

Il video con le frasi shock del pm Santoriello: "Tifosissimo del Napoli, odio la Juventus" Today.it

Il video in cui si sente la frase anti Juve del PM dell’inchiesta Prisma è diventata virale sui social (video @JU29ROTEAM) ...Rabbia tra i tifosi della Juventus per il video, pubblicato oggi anche da alcuni quotidiani - altri nel riportano il testo - con uno dei pm dell'inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus, che ...