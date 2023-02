Ora restano dodici partite per difendere questoe chiudere la regular season al terzo ... poi ancora di sabato, il 4 marzo, in casa all'Adriatico contro laStabia (17.30) per quello che ...Il centrocampista statunitense ha accettato l'offerta del Leeds ed è partito in direzione Inghilterra, lasciando alla Juventus un importanteda custodire gelosamente in vista della prossima ...

Juve, il tesoretto da 150 milioni è solo virtuale: senza Champions chi fa cassa ilBianconero

Juventus, il tesoretto dei prestiti: in estate potrebbero arrivare 150 ... TuttoJuve24.it

I colpi dall'infermeria, 150 milioni di tesoretto virtuale e il caso ... Calciomercato.com

Udinese, un tesoretto che non c’è più Il Messaggero Veneto

Tesoretto 'inglese', Allegri stravolge la Juve - CalciomercatoWeb.it ... Calcio mercato web

La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...In dodici giornate bruciati 9 punti di vantaggio sul Torino che ha sorpassato i bianconeri accomodandosi al 7º posto ma anche 13 lunghezze sul Bologna e 12 ...