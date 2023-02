Juve | Calvo | «Santoriello? La Juve dà sempre rispetto ma pretende anche rispetto»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lo chief officer dellantus, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-ntus. Ha spiegato qual è il suo ruolo nel club bianconero. “Il mio insediamento è nato con la richiesta della società di portare le mie competenze, maturate in più di vent’anni di frequentazione del mondo sportivo ad alto livello al servizio dell’area sportiva. Quindi il mio ruolo sarà quello di aiutare il processo decisionale e di supportare i nostri direttori sportivi, Cherubini e Braghin, nella presa delle decisioni e nella gestione quotidiana, oltra alla programmazione dell’area sportiva”.sugli obiettivi futuri della: “Quest’anno stiamo vivendo una situazione particolare. Giovedì in Coppa Italia ...

Francescoha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara di Serie A contro la Salernitana . Il nuovo dirigente bianconero si è espresso sul caso Santoriello scoppiato nelle ultime ore.Francescoe Maurizio Scanavino - Calciomercato.itL'ex Barcellona è reduce da un lungo infortunio e, di fatto, non si è mai visto con la maglia dei 'Reds'. Solo una clamorosa seconda parte di ...

Juventus, Calvo: "La sentenza è illogica, pretendiamo rispetto" GianlucaDiMarzio.com

Juve, Calvo su Santoriello: "Noi diamo rispetto e lo pretendiamo" - Sportmediaset Sport Mediaset

La risposta della Juve a Santoriello è durissima: cosa ha detto Calvo Corriere dello Sport

Calvo: “Pogba Smentisco le voci. Frasi pm Juve dà e pretende rispetto” fcinter1908

Calvo: "La Juventus pretende rispetto dagli organi giudiziari" Tuttosport

Francesco Calvo, nuovo CFO della Juventus, è intervenuto prima della partita contro la Salernitana a proposito delle frasi del pm Santoriello pronunciate in un convegno nel 2019 e diventate virali sul ...La crisi morde in Piemonte. E questo zavorra i consumi. Lo dicono i dati di Confesercenti, che collocano la nostra regione in una posizione peggiore rispetto alla media nazionale, ma anche rispetto al ...