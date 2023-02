Juve | Calvo | «Santoriello? Bisogna stare attenti alle frasi estrapolate Vale per lui e per la Juve»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lo chief officer dellantus, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-ntus. E ha parlato anche del video del pm Sartoriello: “Su questo tema permettetemi di fare una riflessione: io credo che alcunedal proprio contesto possano assumere un significato diverso. Questoper lantus e per il caso in questione. Ma lantus dà sempre rispetto ma pretende anche rispetto”. Ha spiegato qual è il suo ruolo nel club bianconero. “Il mio insediamento è nato con la richiesta della società di portare le mie competenze, maturate in più di vent’anni di frequentazione del mondo sportivo ad alto livello al ...