Juve ancora sotto accusa | “Vediamo che succede”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lantus continua a lavorare concentrandosi sugli impegni di campo: Massimiliano Allegri dovrà così tornare a vincere contro la Salernitana Un periodo non troppo esaltante per i bianconeri: diversi risultati… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Tenuta in piedi dalle splendide parate di Provedel, la Lazio ha fallitouna volta il definitivo salto di qualità uscendo da Verona con un solo punto. Zero ne aveva ...la penalizzazione della...Il rischio di perdere altri punti è altissimo, ecco perché Allegri non può sbagliarein ... Servirà la migliorpossibile , senza però prendere sotto gamba l'avversario: il tecnico bianconero,...

Salernitana-Juventus, Bonucci ancora out: può tornare con la Fiorentina Sky Sport

Juventus, Allegri: "Bisogna raggiungere i 40 punti per la salvezza, mi vien da ridere ma è così" RaiNews

Juve, i convocati per la Salernitana: la scelta su Pogba Corriere dello Sport

Cuadrado, rinnovo con la Juve lontano. Ma ha ancora un obiettivo Sportitalia

Piacenza sconfitto 2-0 dalla Juve Next Gen, il ds Matteassi ... piacenzasera.it

Su Gazzetta: Paredes stop, Pogba fuori. E Miretti insidia Fagioli. La Juve perde anche Paredes per la partita di stasera contro la Salernitana. L’assenza dell’ex Psg ...L'uscita di qualche anno fa di Ciro Santoriello, uno dei pm dell'inchiesta Prisma, ha generato l'ennesima bufera: Abodi conferma ...