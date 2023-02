Juve | Allegri esalta Kean ma fa giocare Vlahovic e Di Maria | a Salerno i titolari

(Di martedì 7 febbraio 2023) Non è la prima volta che accade. Anzi. Maxin conferenza tesse le lodi di un giocatore, che poi però deve partire dalla...

Raffaele Palladino - Calciomercato.itI brianzoli di Raffaele Palladino arrivano all'appuntamento col morale alle stelle dopo aver espugnato lo 'Stadium' di Torino: Juventus di Massimiliano......con poca costanza dal tecnico Xavi e che piacerebbe a Massimiliano, Ferran Torres, laterale spagnolo che prenderebbe il posto di Angel Di Maria qualora l'argentino non rinnovasse con la...

Juve, gli infortuni non finiscono mai! Media horror, non si salva quasi nessuno. E c'è l'ammissione di Allegri Calciomercato.com

Juve, Allegri esalta Kean ma a Salerno lo fa fuori: la probabile formazione Calciomercato.com

Video Juve, Allegri: "De Sciglio Non ascoltiamo i social!" Gazzetta

Juve, Allegri pensa al 4-3-3 per Salerno ilBianconero

Massimiliano Allegri-calciomercatoweb.it Oltre a questo, però, ci sono società che sono già in movimento per programmare la sessione estiva in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive ..."Ognuno fa la propria strategia, la Juventus dice che è uno scontro salvezza ma è una squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive senza subire gol. Poi hanno avuto anche loro il loro momento di flessi ...