Juliana Ghidini | ecco chi è la fidanzata di Mr Rain

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Delladi Mr.si conosce solo il nome e si chiamae la relazione con il rapper va avanti almeno dal 2017 (o comunque è in quell’anno che compaiono le prime foto insieme sul profilo Instagram di lei). Non abbiamo notizie per ciò che riguarda la sua nazionalità, la sua data di nascita e la sua attuale occupazione. In passato si è parlato molto di una presunta relazione fra Elisabetta Gregoraci e Mr.; i due si sarebbero conosciuti nel backstage di Battiti Live e fra loro sarebbe scoccata la scintilla. Nel giugno del 2021, durante la registrazione delle puntate del programma insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio, Mr.è stato uno degli ospiti delle serate musicali. In quell’occasione il conduttore della trasmissione ha punzecchiato la ...