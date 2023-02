Jennifer Lopez e Ben Affleck | va in scena il divorzio Quello che lei gli ha detto ai Grammy

Leggi su dilei

(Di martedì 7 febbraio 2023) C’è sempre grande attenzione sue Benda quando la coppia ha svelato d’essere tornata insieme, a distanza di molti anni dalla loro prima storia d’amore. Ogni gesto rappresenta un possibile indizio, come quando esperti di gossip andavano a caccia di segnali che potessero indicare l’imminente matrimonio. Un nuovo capitolo si è svolto ai2023, che hanno visto la coppia al centro di un confronto tutt’altro che amorevole.2023, la noia di BenBenè nuovamente diventato virale su Twitter per le sue espressioni non propriamente allegre. Non è affatto una prima volta per l’attore, spesso utilizzato per creare dei meme online. Stavolta è stato “beccato” dai fan mentre era impegnato ai2023 al fianco di ...