IVPC DelFes Avellino termina l’era Benedetto | Crosariol è il nuovo coach

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– L’volta pagina. Dopo la sconfitta arrivata contro la BCP Cassino, la società ha annunciato la separazione con il tecnico Giovanni. “La A.S.D.comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro conGiovanni– si legge nella nota – La società desidera ringraziare l’allenatore per l’impegno profuso in questo anno e mezzo di fattiva collaborazione, che ha portato al raggiungimento della salvezza nel corso della stagione 2021-2022. Il club augura ale migliori fortune professionali”. La scelta per la panchina del club irpino è ricaduta su Andrea. “L’ASD ...