Ivana vuole tornare con Onestini? La confessione a Nikita Pelizon

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ieri sera, lunedì 6 febbraio 2023,Mrazova è entrate nella casa del Grande Fratello Vip 7. Una grande gioia per il suo ex Luca. Lei però nella notte ha fatto alcune rivelazioni, proprio a. Ivava Mrazovacon Luca? Aha spiegato che non è entrata nella casa con l’intento di rimettersi insieme a Luca. Lei non sa se lui è ancora innamorato ma sicuramente il sentimento tra di loro rimane. D’altronde è stata una storia importante e lei credeva che si sarebbero sposati.ha anche detto allache le parlerà e le svelerà che cosa pensa di quello che è successo tra lei e. Potrebbe interessarti: Dove ...

... torna Verona in Love , l'evento checelebrare il sentimento più nobile tra tutti in maniera ... Dott.ssaPetricca, la Portavoce del Questore, Commissario Capo Dott.ssa Elisabetta Accardo, ......tu l'abbia capita perchè a tratti si fa fatica a riconoscerti' 00.13 Terza ex in arrivo èper ... ma non vengono apprezzati 23.46 La risposta di Luca 'Questo Signore può dire quello che, ...

Ivana svela se vuole rimettersi con Luca Onestini: la confessione notturna Biccy

Ivana e Luca Onestini, confessione post puntata: lei svela se vuole ... 361 Magazine

L'intensa storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mràzovà - Grande ... Grande Fratello

#ThisIsIschia, nella metro 5 di Milano la campagna per rilanciare l’isola TTG Italia

Grande Fratello Vip 2023: trentunesima puntata Tvblog

GF Vip, Attilio Romita si lascia andare una espressione dura: web in subbuglio Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande ...Esplode la lite nella casa del GF VIP, l'ennesima tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro: ecco che cosa è successo ...