Ivana svela se vuole rimettersi con Luca Onestini | la confessione notturna

Leggi su biccy

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo sei anni, ieri seraMrazova è rientrata nella casa del GF Vip. La modella ha ritrovato anche il suo ex fidanzato,, che è sembrato a tutti particolarmente colpito da questo incontro. Dopo la puntata la Mrazova ha confessato a Nikita che non è entrata al Grande Fratello con lo scopo dicon, ma non ha chiuso del tutto le porte ad un ritorno di fiamma: “Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno“.Mrazova, le considerazioni di ...