Italia U21 | fissate amichevoli contro Serbia e Ucraina con vista Europei

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) La Federcalcio ha annunciato le dueche vedranno impegnate l’U21, prima dell’inizio deglidi categoria, il prossimo giugno. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sfideranno laa Backa Topola venerdì 24 marzo, per poi spostarsi a Reggio Calabria, dove lunedì 27 marzo se la vedrannol’. Per quanto riguarda la rassegna continentale che si giocherà in Romania, invece, l’è inserita nel girone con Norvegia, Svizzera e Francia. SportFace.