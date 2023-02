Italia consegna a Libia motovedetta per controllo flussi migranti E l’Ue fa i primi passi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 7 febbraio 2023) L'hato oggi alle autorità libiche un'imbarcazione "classe 300" per il contrasto aimigratori irregolari. Alla cerimonia dipresso la sede del cantiere navale Vittoria, ad Adria, hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, la ministra degli Esteri libica Najla El Mangoush, autorità locali e rappresentanti internazionali. Presente tra gli altri il commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato Varhelyi. "Non vogliamo che il Mediterraneo sia più un cimitero di", ha spiegato Tajani, sottolineando la necessità di lavorare con le autorità libiche al fine di trovare "soluzioni sostenibili per la gestione del fenomeno migratorio, assicurando al contempo un trattamento umano a persone più ...