“Isterismo ideologico” Mennuni seppelisce l' Ue sulla direttiva delle case green

(Di martedì 7 febbraio 2023) La senatrice di Fratelli d'Italia Laviniaè stata ospite della puntata del 7 febbraio di Coffee Break, il talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani, ed ha raccontato le sensazioni all'interno della coalizione di centrodestra in vistaelezioni nel Lazio e in Lombardia: “Stiamo facendo una grandissima campagna elettorale in Lombardia e nel Lazio, l'obiettivo è quello di vincere le elezioni tutti insieme e dare un nuovo governo al Lazio, governato dal centrosinistra con Zingaretti. C'è un'atmosfera di grande vivacità in questa campagna elettorale e sinceramente di grande coesione. Abbiamo fatto una grandissima manifestazione tutti insieme con la Lega, con Forza Italia, si respirava una bella aria. I cittadini - sottolinea la senatrice - chiedono grandi trasformazioni, soprattutto nel campo della sanità, che viene percepito come ...