(Di martedì 7 febbraio 2023) La mamma si stava dirigendo verso il porto di Pozzuoli insieme al suo ginecologo per, ma lei, Luisa, non ha saputo aspettare: così è venuta al mondo nel beldel Golfo di Napoli, a bordo delche stava portando la donna che la portava in grembo dall’isola diverso la terraferma. Era partita intorno alle 6.20 di questa mattina, ma dopo aver fatto scalo a Procida, mamma Maria ha iniziato ad avere le doglie. Con l’aiuto dell’equipaggio dell’unità “Benito Buono”, che l’ha portata in una saletta privata, ha partorito. Tutto è andato per il meglio. “È stato quel che in gergo tecnico definiamo un parto precipitoso”, racconta a Repubblica il ginecologo Attilio Conte, che si era imbarcato insieme alla donna. “Avvertiva appena qualche piccolo dolore – ha aggiunto – poi nel corso ...

Ischia, prende il traghetto per andare in ospedale a partorire ma la bimba nasce nel mezzo della traversata

