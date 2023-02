Ischia | partorisce a bordo di una nave diretta a Pozzuoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Questa mattina una donna ha dato alla luce la sua bimba nel bel mezzo del Golfo di Napoli, vicino a. La donna era in procinto di raggiungere. Accompagnata e assistita dal suo ginecologo, subito dopo lo scalo a Procida, la donna ha avuto le doglie. Così, dopo essere salpati dall‘isola di, con l’aiuto dell’equipaggio dell’unità “Benito Buono“, la donna, con il sostegno dell’esperto accompagnatore,senza alcuna complicazione. “E’ stato quel che in gergo tecnico definiamo un parto precipitoso“, racconta così della vicenda il ginecologo Attilio Conte, ai colleghi de La Repubblica, che si trovava insieme alla donna per accompagnarla in una clinica privata, dove avrebbe dovuto partorito nelle ore successive. “La donna avvertiva appena qualche piccolo dolore, poi nel corso della ...

La piccola Luisa è nata a bordo del traghetto Ischia-Pozzuoli. Aveva fretta di nascere e la sua mamma non è riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo.