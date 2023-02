Ischia | partorisce a bordo del traghetto | mamma e bimba stanno bene

È nata poco dopo le 7 e mezza su una nave in navigazione daper Pozzuoli: è questa la storia della piccola Luisa venuta alla luce stamattina a bordo del Benito Buono, partito dall'isola verde e diretto verso l'approdo flegreo. La mamma di Luisa si stava ...Un'ora o poco più, tanto il tempo che impiega un traghetto per arrivare daa Pozzuoli . Eppure Luisa non ha voluto saperne di aspettare, ed è nata a bordo del Benito Buono stamattina, poco dopo le sette e mezza, durante la navigazione. Meteo, il gelo aumenta in Italia.

La piccola Luisa è nata a bordo del traghetto Ischia-Pozzuoli. Aveva fretta di nascere e la sua mamma non è riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo.