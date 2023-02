Investimento di 34 milioni per restyling del Porto di Cagliari

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 7 febbraio 2023) La costituenda Associazione temporanea di imprese Marina diRotondo si impegnerà a realizzare e gestire, per i prossimi anni, il polo turistico ricettivo per la nautica da dinel tratto di lungomare compreso tra i moli Sanità e Sant’Agostino di. Dopo qualche mese dalla pubblicazione del bando di gara sulla proposta di project financing per la predisposizione della progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione dei lavori, nonché la gestione dell’opera (in regime di concessione demaniale marittima), il presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, ha firmato il decreto di aggiudicazione che chiude il lungo iter istruttorio e apre una nuova pagina per il futuro delstorico di. Il nuovo look deldiSi prevede un ...