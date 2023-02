Inter | Zanetti | 'Vi spiego come è andata con Skriniar | ecco il piano fino a giugno'

Javiergrande protagonista della puntata di Supertele su Dazn. Il vicepresidente dell 'ha risposto a una serie di domande sulla stagione della squadra nerazzurra. Lo scudetto sembra ormai ...Ma realisticamente l'non può competere con realtà come il Psg e la Premier League adesso. Economicamente non siamo in grado'. Musica e parole di Javier, che ha raccontato il retroscena ...

Zanetti Inter, all’indomani del derby vinto contro il Milan il vicepresidente intervista ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN. Nel corso dell’intervista ha risposto anche a una domanda sul ..."Se era vera la storia di Messi-Inter Per il rapporto che abbiamo ci siamo parlati quando c'era questa possibilità". Javier Zanetti racconta un retroscena risalente all'estate 2021, legato al sogno ...