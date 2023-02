Inter | spunta un nome nuovo per il post Skriniar | ecco il nome

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tra i vari Becao e Smalling, è uscito fuori uninedito per il. Trattasi di un profilo giovane attualmente in forza al Maiorca– Secondo quanto riportato da Goal.com, l’sta monitorando il profilo di Hadzikadunic per il. Si tratta di un difensore classe ’98 bosniaco con passaporto svedese, attualmente in prestito al Maiorca ma di proprietà del Rostov. Il club nerazzurro, che dovrà rimpiazzare il partente Milan, ha già avuto un contatto esplorativo con l’entourage del giocatore. Fonte: Goal.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...