Inter | si ragiona sul sostituto di Skriniar | occhi su Adarabioyo e N' Dicka - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di martedì 7 febbraio 2023) Due nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, si cerca un colpo in scadenza Giorgio Scalvini è per il momento troppo ...

Due nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, si cerca un colpo in scadenza Giorgio Scalvini è per il momento troppo ...Sidi ipotesi e si possono stilare piani su diversi scenari. Quello di mezzo, tra il più ... Ed è in questo scenario che i bianconeri potrebbero puntare ad un exper rafforzare la propria ...

Inter, si ragiona sul sostituto di Skriniar: occhi su Adarabioyo e N’Dicka QUOTIDIANO NAZIONALE

Anche nel derby il Milan sparisce: l’Inter seconda a 13 punti dal Napoli Il Sole 24 ORE

Inter-Milan 1-0, gol di Lautaro e derby nerazzurro La Ragione

Il pagellone di Inter-Milan (1-0) — Sportellate.it Sportellate.it

Calcio: Inter, distrazione alla coscia destra per Correa La Ragione

Due nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, si cerca un colpo in scadenza Giorgio Scalvini è per il momento troppo costoso ...La Juventus potrebbe sfruttare l'occasione e prendersi l'ex Inter: l'allenatore ha già deciso di metterlo in vendita ...