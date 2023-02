(Di martedì 7 febbraio 2023) All’di Inzaghiper affrontare la nuova parte di stagione. Il rientro di Lukaku inpuò essere importante, ma lanel reparto offensivo è tutta daSOTTO OSSERVAZIONE – L’di Simone Inzaghi è ripartita fortissima in questo 2023. La Supercoppa Italiana è già in bacheca, conquistata con 3 gol al Milan. A gennaio anche la vittoria sul Napoli capolista e il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta conquistato. Per continuare questo trend, al tecnico nerazzurro. Soprattutto in, ladelicata. Tolto Lautaro Martinez, bisognale situazioni di ...

La crisi del Milan continua a peggiorare. Il derby contro l'poteva rappresentare l'occasione di rilancio per il club rossonero che invece ora si trova in una condizione ancora peggiore.dei rimedi esubito per non sprecare l'ottimo inizio ...... al punto che durante il derby trae Milan non sono state segnalate particolari anomalie da ...precisazioni sui possibili rimborsi DAZN dopo i problemi riscontrati il 5 febbraio Allo stato ...

Inter, Marotta: "Skriniar Per la fascia servono dei valori. Serie A campionato di seconda fascia..." DAZN

Inter-Milan, Marotta: “Skriniar Si poteva gestire meglio. Per la fascia da capitano servono certi valori” Passione Inter

Marotta: "Skriniar Servono i valori per la fascia" Virgilio Sport

Inter, servono nuove risorse: in attacco situazione da valutare – CdS Inter-News.it

Futuro Lukaku, CdS: “Ora servono i fatti. Rinnovo prestito La volontà Inter” fcinter1908

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN circa il momento stagionale nerazzurro Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN. DIFFERENZA ...INTERVISTE - Christian Bellanova: “Stanco ma soddisfatto, i messaggi dei partecipanti sono la conferma della qualità della nostra proposta”. Marco Viscione, Parma 2011: “Esperienza formativa a livello ...