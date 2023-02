Inter | ora Inzaghi può contare anche su Lukaku e Brozovic – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) Contro il Milan, oltre all’ingresso di, a dare nell’occhio è stato il rientro in campo di Marcelospera di potersu entrambi per questa seconda parte di stagione RIENTRO E RIPRESA – Quello di Marcelo. Il croato, dopo i prolungati fastidi al polpaccio che lo hanno tenuto lontano dai campi a lungo, è rientrato in campo in occasione della stracittadina. Oltre a lui, buonissimi segnali di ripresa da parte di Romelu, che con i rossoneri si è visto annullare un gol – suo – e un altro in cui aveva vestito le vesti di assist-man per Lautaro Martinez, pescato in fuorigioco dal VAR. Il belga sta bene e sta aumentando progressivamente il minutaggio e potrà essere utile nella seconda parte di stagione, come. Fare a meno di ...