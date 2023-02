Inter | la vittoria contro il Milan porta anche un acquisto UFFICIALE | è stato pagato 10 milioni

Senza mettere in bocca a Steven Zhang parole che non ha pronunciato, il post Instagram con cui ha festeggiato ladel derby è il classico materiale che esalta i tifosi: una foto del Duomo di ......anche l'assenza dello squalificato Stefano Sensi - hanno portato a casa un punto che comunque vale come unaper come si era messa la sfida. CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti;43; ...

Inter, Asllani riscattato dall'Empoli per 10 milioni Sky Sport

Inter, la vittoria sul Milan comporta l'obbligo di riscatto di Asllani Sportitalia

Asllani-Inter, la vittoria nel derby vale il riscatto del cartellino Fantacalcio ®

L'Inter trionfa nel derby, Milan in profonda crisi di identità: decide ... Fanpage.it

Inter, Zhang si gode la vittoria nel derby e posta: "Lo ripetiamo, Milano siamo noi" Sky Sport

Al disastro del week end delle giovanili granata non si aggiunge l'Under 18 di Antonino Asta, che nel posticipo disputato oggi ha centrato tre punti importantissimi surclassando la seconda ...Il derby di ieri sera ha visto trionfare l’Inter di Inzaghi, che si conferma seconda in classifica e accentua le difficoltà del Milan di Pioli. Parla Fabrizio Biasin Vittoria nel derby per l’Inter ch ...