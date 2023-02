Inter infortunio Joaquín Correa | ecco quando potrebbe tornare

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nonostante la vittoria per 1-0 nel derby e un secondo posto più consolidato, l’è alle prese con l’di. L’argentino, fermatosi proprio alla vigilia della stracittadina di Milano, ieri ha svolto gli esami strumentali di rito, che «hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra» come si legge nel comunicato del club. Adesso è normale per i tifosi e per i fantallenatori chiedersil’attaccante.: quanto è lungo lo stop? L’nel suo comunicato non ha segnalato lesioni, ma l’impressione è che si possa trattare di uno stiramento molto serio. Al momento, i tempi previsti ...

