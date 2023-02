Riletta così, sembrava comprensibile immaginare che il primo, cioè Milan Skriniar, non avrebbe giocato il, mentre il secondo, cioè Rafael Leao, sarebbe stato indispensabile per rilanciare i ...La vittoria in unnon può salvare la stagione, non a Milano, città che per definizione non può accontentarsi mai. Non vogliamo sminuire il successo dell', ma sottolineare come l'annata della squadra di ...

Così Pioli e il Milan hanno consegnato il derby all'Inter: era tutto chiaro già dopo 10 minuti Sport Fanpage

Milan, fiducia a Pioli. Inter, terapia Inzaghi su Lukaku. CorSera: "Derby, gli enigmi" Milan News

Un derby non basta, neppure all’Inter. Milano merita di più La Gazzetta dello Sport

Inter, derby da 'campione' per Barella: che numeri contro Tonali Calciomercato.com

Due panchine consecutive in campionato, condizione non al top e futuro in bilico: il momento delicato di Leao si riflette nelle difficoltà del Milan.Dopo il derby vinto, Javier Zanetti ha parlato ad ampio raggio sulla sua Inter. Il vice presidente nerazzurro ha voluto fare i complimenti alla squadra per le due gare vinte contro i cugini del Milan, ...