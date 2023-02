Inter | col Milan dominio territoriale con pochi frutti | mancano occasioni

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’colha ottenuto poco rispetto alla superiorità vista sul campo. Ancora una volta alla squadra di Inzaghi è mancata un filo di cattiveria. RISULTATO STRETTO – L’colha conquistato sul campo una vittoria netta. Persino schiacciante per quanto visto in certi momenti. Il risultato di 1-0 però restituisce un’idea diversa. Questo perché i nerazzurri non hanno saputo sfruttare a dovere la superiorità mostrata. Un limite che va analizzato. PRODUZIONE LIMITATA – L’col 64% di possesso palla ha prodotto 15 tiri. Di cui in porta solo 4. E con l’unico gol arrivato su angolo, quindi su sviluppo da calcio piazzato e non da azione. Gli xG prodotti da una squadra che ha giocato praticamente da sola per la maggior parte dello sviluppo della partita sono tra gli 0,6 e gli 0,76 a seconda ...