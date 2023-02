(Di martedì 7 febbraio 2023) Esclusi i nati a giugno, capita a pochissimi calciatori di festeggiare il proprio compleanno in una giornata senza allenamenti in programma. È il caso di Nicolò, che oggi26...

In Italia C'è un aggettivo in particolare che si può affibbiare asin dai tempi delle ...in cui tre o quattro compagni che lo precedono in "linea di successione" possono lasciare l'. ...LA FIRMA - Quindici mesi faha prolungato il contratto con l'fino a giugno 2026 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Una cifra che sta dimostrando di meritare sul ...

Inter, Barella spegne le candeline da senatore: al top in Europa, nessuno come lui in Italia La Gazzetta dello Sport

VIDEO / Inter, festa di compleanno in famiglia per Barella: torta con dettaglio nerazzurro fcinter1908

Doppio compleanno in casa Inter: Barella e una vecchia bandiera nerazzurra Fcinternews.it

VIDEO / Barella compie 26 anni, il messaggio dell’Inter: “Tanti auguri Nicolò!” fcinter1908

Il neo 26enne è recordman di presenze in Serie A tra i nati dal 1997 in poi e nei top 5 campionati del continente in pochissimi possono vantare numeri come i suoi a un'età simile: capitan futuro non h ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...