Inter attesa al varco | due prove mentali nei prossimi impegni

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo la vittoria dominata nel derby contro il Milan, l’è oraalda dueardui da affrontare per due motivi diversi. E che metteranno alla prova la tenuta mentale della squadra di Simone Inzaghi DOPPIO IMPEGNO – Archiviato il derby contro il Milan, l’si gode ora un’a settimana di riposo prima di tornare in campo contro la Sampdoria lunedì 13 febbraio. Una prima prova mentale per la squadra di Simone Inzaghi, che in questa seconda parte di stagione ha faticato a tenere alta la tensione dopo la vittoria in uno scontro diretto. È successo a Monza, dopo la vittoria sul Napoli, ed è successo con l’Empoli dopo la conquista della Supercoppa Italiana. L’ha ovviato proprio nel derby a questo problema, centrando prima la vittoria ...

Via libera dalla Roma al trasferimento: il numero 22 ripartirà dal campionato turco. Da Milano-Linate a Istanbul con un volo privato. Dettagli e cifre dell’operazione ...Manca sempre meno al trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. Come riferisce l'ANSA, il calciatore si è messo in viaggio in mattinata ed ora si ...